Isaac Palma v Argentini prvič z družino (Suzy)

Argentinski pevec Isaac Palma, ki smo ga spoznali v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent, po kateri je začela njegova priljubljenost neverjetno naraščati, je že dolga leta srečen v Sloveniji, kjer je med poslovnim obiskom naše čudovite deželice spoznal ženo Patricijo.

Zaradi ljubezni se je preselil na drug konec sveta, si ustvaril kariero, s Patricijo pa sta danes ponosna očka in mama hčerke Isabelle in sina Noela, ki se ga je pevec razveselil lani na dan, ko je Argentina osvojila naslov svetovnega nogometnega prvaka.

Prvič skupaj v Argentini

Glasbenik ne skriva, da je na družino izjemno navezan.

Čeprav mu je Slovenija močno prirasla k srcu, ne skriva, da na trenutke močno pogreša domovino in družino. Letos si je izpolnil veliko željo in se po dolgih letih odpravil domov, tokrat prvič z vso družino, kar mu res ogromno pomeni, saj sta njegova oče in mama prvič stisnila vnuka v objem. »Vedno sem razmišljal, kako pravilno ubesediti vse, kar mi roji po glavi ob tem, ko po dolgih petih letih znova stopam po zemlji, kjer sem rojen.

Isabella in Noel sta naposled spoznala stare starše.

»Končno gledam svoja otroka, kako se smejita in igrata z družino na drugi strani sveta, na to sem čakal leta.«

Njegova najdražja

Zdaj imam občutek, da vse, kar bi si želel povedati, ni dovolj. To so edinstveni trenutki, ki jih moram doživeti in uživati še močneje. Končno gledam svoja otroka, kako se smejita in igrata z mojimi na drugi strani sveta, na to sem čakal leta,« je strnil čustva v zapis ob fotografijah, ki so nastale v njegovi ljubi Argentini, pravzaprav v Puerto Madrynu, kjer narava po njegovih besedah presega vsa pričakovanja.

Glasbenik, ki si je dom ustvaril na Ptuju, od koder prihaja njegova najdražja, je nazadnje Argentino obiskal septembra 2017, ko se je tja odpravil sam s Patricijo. Dve leti pozneje se jima je rodila hči, s katero sta prav tako načrtovala potovanje v pevčevo domovino in se zanj tudi odločila, a ju je nato presenetila druga nosečnost in sta potovanje prestavila. Zdaj so se Isaacu končno izpolnile sanje in je v državo, na katero je neizmerno ponosen, prvič odpeljal svoje najdražje.