Irena in Leticia Yebuah: na skodelico afriške kave (Suzy)

Irena Yebuah Tiran je odletela na jug! Po tem, ko so njeni sestri dvojčici Leticii Slapnik Yebuah vdrli v račun na instagramu in si je bila prisiljena odpreti novega, sta sestri spakirali kovčke in jo mahnili v tople kraje. Odleteli sta namreč v Burkino Faso, z njima pa je tudi koreografinja in plesalka Maša Kagao Knez, katere oče prihaja iz te barvite države.

Dame ne potujejo skupaj prvič, saj so si že ogledale festival FIDO, ki tam poteka. Pred tremi leti so bile tam ravno v času državnega udara, a so bile ves čas na varnem. Ko so se zdaj dodobra naspale, so si zjutraj najprej privoščile pravo afriško kavo, ki jim je pognala kri po žilah in jih pripravila na druge zanimive trenutke, ki so bili pred njimi.

Nalezljiva pozitivna energija vseh treh čudovitih dam kar sije s fotografij, zato jim tudi mi želimo, naj se imajo kar najbolje in izkoristijo vse, kar jim čudovita dežela ponuja.