Takšna prijateljstva so redka in neprecenljiva. Celo zlomljeno srce se hitreje pozdravi, če je ob tebi nekdo, ki se mu lahko brez sramu odpreš. Pesmi lepše zvenijo, če jih prepevaš s sorodno dušo, in lažje se podaš v neznano, ker veš, da ti bo pot pomagal osvetljevati dodatni par iskrivih oči. Najbolje pa je z ljudmi enakih nazorov praznovati življenjske prelomnice. Tako kot to počneta z njeno najtesnejšo prijateljico Niko Krmec. Slavljenka nas je povabila, da skupaj upihnemo trideset svečk in spoznamo, kako se je znebila dvomov ter na stežaj odprla vrata sreči. »Vzgajali so me, da je edina m...