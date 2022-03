In veselje se lahko začne (FOTO)

Slovenska pesem – Tvoja pesem je naslov velikega koncerta, ki so ga nameravali Prifarski muzikanti pripraviti že konec lanskega novembra, drugi termin so imeli rezerviran za februar, zdaj pa so sporočili, da ga pripravljajo 24. in 25. marca v Cankarjevem domu. Fantje pravijo, da takšnega veselja v skupini, kot je zavelo, ko so se sprostili ukrepi in so končno lahko sporočili datuma za koncert, že dolgo ni bilo. Sicer pa je znano, da gre v tretje rado.

Melani Mekicar in Blaž Švab se 18. marca vračata na televizijo z oddajo V petek zvečer.

Prifarske muzikante bomo že drevi videli in slišali v oddaji Zimski pozdrav, kjer so bili v gosteh pri voditeljici Darji Gajšek. Da prireditev zagotovo bo, so že naznanili tudi člani Ansambla Spev. Kakšna, kdaj in predvsem s kom, pa za zdaj fantje še ne razkrivajo. Zagotovo pa bo, na kar že namigujejo z objavami posnetkov vaj, ki so postale še bolj intenzivne, takoj ko so se sprostili ukrepi. Na splošno so glasbeniki v zadnjih dneh, če gledamo njihove objave na družbenih omrežjih, zelo optimistični. Nadejajo se, da se bodo letos po številnih slovenskih krajih odvijale tako veselice kot koncerti. Računajo pa seveda tudi na poroke in druge priložnosti.

Sprostitev ukrepov je hkrati veliko olajšanje za organizatorje in Televizijo Slovenija, kjer se oddaja Zimski pozdrav počasi poslavlja s televizijskih zaslonov. V drugi polovici marca se že vrača nova sezona glasbeno-razvedrilne oddaje V petek zvečer, za katero so se snemanja prav tako že začela. Vajeti bosta imela ob petkih zvečer tako znova v rokah Blaž Švab in njegova sovoditeljica Melani Mekicar.

Prifarski muzikanti so bili gostje Zimskega pozdrava pri Darji Gajšek.

Številni glasbeniki so že posneli prvi dve oddaji, ki bosta na sporedu 18. in 25. marca, in lahko vam namignemo, da bomo znova videli in slišali veliko izjemnih in raznolikih glasbenih zasedb in sodelovanj, kot smo jih vajeni le v oddajah V petek zvečer. Vse pa bo, tako kot doslej, v živo spremljal izjemni 13-članski glasbeni band Diamanti, v katerem so zbrani sami izjemni glasbeniki: Miha Gorše, Martin Juhart, Lovro Sadek, Mike Orešar, Tomaž Boškin, Matej Kravcar, Jure Rozman, Maj Vlašič, Nace Jordan, Dejan Korenak z Goranom Moskovskim, Saro Lamprečnik in Lucijo Marčič.

Ansambel Spev je že poskrbel za nova oblačila, ki so jih naročili pri domači modni kreatorki Renati Meh, zdaj pa že vadijo, da se spet pokažejo občinstvu.