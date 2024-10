Igralki so diagnosticirali bipolarno motnjo, za tem je navdušila (Suzy)

Rodila se je med dvema bratoma v Walesu v Veliki Britaniji, in sicer mami šivilji in očetu, lastniku tovarne sladkarij. Živeli so skromno, dokler niso zadeli na loteriji, ki je med drugim plačala tudi ure igre in plesa za malo Catherine. Že kot deklica je začela igrati na londonskem West Endu in pri 15 letih pustila šolo. Na TV-zaslonih je navdušila v nadaljevanki Majski cvetovi in polnila tabloide s svojim ljubezenskim življenjem. Leta 1998 se je prebila v Hollywood v filmu Zorro. Sledile so uspešnice Past, Preprodajalci, Zvestoba do groba, Chicago, Ljubezenski recept in Stranski učinki.

Pred kamerami je prvič stala leta 1990 kot Šeherezada v 1001 noči, francosko-italijanski produkciji. FOTO: Profimedia

Za nekaj časa se je umaknila iz javnosti, saj je trpela za depresijo, naposled so ji diagnosticirali bipolarno motnjo. Vrnila se je v manjših vlogah in navdušila v televizijskih produkcijah. Od leta 2000 je poročena z Michaelom Douglasom, s katerim imata dva otroka. Čeprav sta se v času težkih zdravstvenih preizkušenj razšla, sta se hitro pobotala.

Leta 1992 je posnela album, glasbeno različico Spartaka, in snemala celo videospot. FOTO: Profimedia

Za vlogo v muzikalu Chicago je prejela oskarja. FOTO: Profimedia

Z Antoniem Banderasom sta zaigrala tudi v nadaljevanju Legenda o Zorru. FOTO: Profimedia

Prejšnji teden smo v teh vrsticah predstavili njenega moža, s katerim praznujeta na isti dan, a 25 let narazen. FOTO: Profimedia

Ponosna je na sina Dylana in hčerko Carys. FOTO: Profimedia