Igor Mikić: Ljubša mu je romantika kot zabava za eno noč

Visokorasli mišičnjak se trenutno bori za glavno nagrado v resničnostnem šovu Exatlon. Čeprav je na prvi pogled videti nekoliko samovšečen in vzvišen, to ne drži. Daje vtis izjemno vase zagledanega mača, v resnici pa se pod njegovimi mišicami skrivata mehko srce in romantična duša. Sveže samski Igor še vedno čaka na pravo žensko, ki ga bo osvojila, da se ji bo lahko predal in si z njo ustvaril družino. Raje ima svetlolaske kot temnolaske. »Pri ženskah s temnejšimi lasmi me odvrnejo temne dlake,« v smehu razkrije Igor Mikić, ki pa pravi, da niso zato temnolaske nič manj privlačne, ...