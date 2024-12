Ker je hvaležnost najboljše sredstvo za uresničevanje želja, boljše počutje, lahkotno bivanje in uresničevanje skrivnih želja, smo nekaj znanih Slovencev vprašali, po čem si bodo zapomnili leto 2024 in za kaj so najbolj hvaležni. Nataša Bešter »To leto je bilo zame polno presenečenj in sem končno spoznala, kaj je v življenju res pomembno in vredno. Neskončno sem hvaležna za čudovit odnos in ljubezen, ki nama je dana z možem Dinom. Res nama je vsak dan samo še lepše, že delava načrte za zlato poroko čez nekaj let. Hvaležna sem za hči Ano, ki naju navdušuje s svojim poslanstvom, in za dva navi...