Hčerka se zgleduje po Rebeki Dremelj (Suzy)

Med večje starševske srbi sodi končni šolski uspeh otrok. Pevki in igralki Rebeki Dremelj si zaradi tega ni treba beliti glave, saj sta obe hčerki zelo vzorni učenki. Mlajša Sija je ob zaključku šolskega leta domače razveselila s prav posebnim spričevalom, bolje rečeno pohvalo, ki jo je prejela zaradi nesebične pomoči sošolcem. Slavno mamico je spravila v jok od ganjenosti, kajti sočutje je tisto, kar skupaj z možem Sandijem predajata hčerkama.

Sija je starše razveselila s čudovito gesto.

Glavna zvezda monokomedije Jamska ženska s svojimi človekoljubnimi projekti že vrsto let daje odličen zgled družbi, da nam ne sme biti vseeno za ljudi v stiski. Sedaj je dobila še eno potrditev, da njen glas seže do src. Ne le drugih, ampak tudi tistih v najožjem družinskem krogu. »Presunjena sem in ponosna. Nikoli ne pomagam, da bi se bolje počutila, temveč da bi se drugi počutili videni in slišani. In ko tvoj otrok počne enako, je to največje darilo, ki ti ga lahko pokloni. Nobena petica v redovalnici ne odtehta dejstva, da si na prvem mestu človek,« nam je zaupala.