Gušti: Iskrenosti se ni treba sramovati (Suzy)

Ko je bil otrok, je rad poslušal glasbo, a ni ravno sanjal o tovrstni karieri. Ker mu oče ni kupil kitare, se je vpisal v šolski tamburaški orkester. »V osemdesetih to ni bil frajerski inštrument,« opozori Miha Guštin - Gušti, »a me je glasba tako vlekla, da sem od petega do osmega razreda vztrajal in hitro napredoval. Ko sem imel trinajst let, mi je oče naposled kupil kitaro. Zato letos praznujem 40 let glasbe od tistega trenutka. Nisem vedel, da bo kaj iz mene, samo rad sem imel glasbo in hotel biti del nje.« Iz vojske nazaj v glasbo Takrat je rad poslušal Duran Duran, Billyja Idola, Nen...