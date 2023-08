Grška avantura Tinkare Fortuna, z družino odkriva svet (Suzy)

Podjetnica in članica skupine Bepop Tinkara Fortuna si je že kot najstnica želela veliko potovati, želela si je celo postati turistična vodička, a si njena družina po končani srednji šoli ni mogla privoščiti plačevanja turističnega študija v Portorožu.

»Takrat je bila ta smer rednega študija še plačljiva. Življenje je šlo drugo pot in mi ponudilo druge čudovite priložnosti. Vpisala sem se na drug študij, se zaposlila, zgodil se je še šov Popstars, družina ter kariera in še ogromno zgodb, dogodkov in poglavij,« pravi Tinkara, ki prav nobene odločitve v življenju ne obžaluje, saj je vedno vedela, da bo nekoč napočil čas tudi za raziskovanje našega čudovitega planeta.

Simpatična pevka in njena družina so se lani po trinajstih letih v istem kampu odločili, da bodo začeli pogosteje potovati. Letos so se odpravili v Grčijo, kjer raziskujejo čudoviti otok Rodos, ki je očaral Tinkaro, njenega dragega in njuna tri dekleta.