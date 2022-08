Gremo na Gorenjsko, na Avsenikov festival (FOTO)

Razdeljen je na tri glasbene večere, na katerih bo sodelovalo več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb. Glasbeni del se bo odvijal v prireditvenem šotoru v Begunjah na Gorenjskem, v neposredni bližini Avsenikove gostilne, a bo pestro že čez dan, saj so v Javnem zavodu Visit Radol'ca pripravili bogat spremljevalni program, s katerim bodo obiskovalcem festivala Avsenik popestrili bivanje v Begunjah in okolici.

Ansambel Banovšek iz Slovenskih Konjic prav tako prihaja v Begunje.

Obiskovalcem, ti že po tradiciji večinoma prihajajo v Begunje iz tujine, bodo tako podrobneje predstavili rojstni kraj, povezan z življenjem in delom bratov Avsenik. Pod festivalskim šotorom pa bodo vsak večer odmevale viže, ki so večini dobro poznane.

Petkov večer bo obarvan mednarodno, poimenovali pa so ga po Avsenikovi instrumentalni polki Na avtocesti. Seveda bodo vsak večer na odru stali člani Ansambla Saša Avsenika, ki se jim bo pridružil Gregor Avsenik, nocoj pa bodo z njimi še Pajdaši ter dve avstrijski zasedbi Mißebner Trio in Oberkrainer Power, iz Nemčije pa bo prišla zasedba Die Kathreiner mit Anita Zore, ki, kot pove že ime, nastopa z našo nekdanjo pevko Alpskega kvinteta, ki je v tem ansamblu našla tudi ljubezen svojega življenja in se preselila v Nemčijo, kjer zdaj že nekaj let živi v znanem smučarskem središču.

Prvi večer bosta v slovenskem in nemškem jeziku povezovala naša pevka Nuša Derenda, ki prav tako poje valčke in polke, in Bernd Pratter z avstrijske televizije ORF, sicer po duši glasbenik in član narodno-zabavnega ansambla Murnockerln, ki bo vodil vse tri večere, vsakokrat z drugo sovoditeljico.

V soboto bo Avsenikov dan, poimenovali so ga po znani Avsenikovi viži Lepo je biti muzikant, ob članih Ansambla Saša Avsenika v razširjeni zasedbi in Gregorja Avsenika pa se bodo na odru zvrstili Monika Avsenik, Avsenikov tercet – Alfi Nipič, Jožica Svete, Joži Kališnik, Hišni ansambel Avsenik, Renato Verlič, Igor Podpečan, Niki Legat, Andrej Toplišek, Sandra Križan in Dejan Dogaja. Ta festivalski večer bo Berndu pomagala voditi Urša Mlakar.

V nedeljo bo na vrsti tradicionalni 'slovenski dan', poimenovan po prav tako znani Avsenikovi Slovenija, od kod lepote tvoje, pod festivalskim šotorom pa bodo na odru poleg Ansambla Saša Avsenika, Gregorja in Monike Avsenik še Š'ta godba, Veseli Begunjčani, Ansambel Banovšek, Slovenski zvoki in Vražji muzikanti.

Ansambel Saša Avsenika je nedavno nastopil na gasilski olimpijadi v Celju.

Na nedeljski večer oziroma tretji, zadnji festivalski dan pa bo ob Pratterju, ki je od leta 2004 odgovoren za glasbeni oddelek Radia Steiermark in uživa v vodenju oddaje Alpska glasbena parada, sogostiteljica in sovoditeljica večera naša znana pevka in televizijska ter radijska voditeljica Darja Gajšek. V Begunjah bo torej ta vikend zelo pestro, pa tudi glasno. A Avsenikove viže so večne, nikoli se jih ne naveličamo, po dveh letih pa bo zdaj spet priložnost, da jih slišimo v živo.

Slovenski zvoki so spet popolni, saj se je s porodniškega dopusta nedavno vrnila njihova pevka Tadeja Avbreht.