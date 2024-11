Golica zvenela sredi Sarajeva (Suzy)

Že 90 let je v Bosni in Hercegovini aktivno Slovensko kulturno društvo (SKD) Ivan Cankar, katerega člane so v Sarajevu obiskali člani Radijskega kluba Gremo plesat. To je klub, ki se imenuje po istoimenski radijski oddaji, ki jo na radiu Koper pripravlja in vodi Smilja Baranja in v njej gosti različne narodnozabavne ansamble, skupine, pevce in ustvarjalce. Da bi bilo še bolj veselo, so člani kluba v Sarajevo povabili ansambel Primorski fantje, ki letos praznuje 50 let delovanja. Tako so dva jubileja praznovali s Slovenci, živečimi v Bosni in Hercegovini, ki imajo primorske korenine. Pri nas bodo sicer Primorski fantje, Ivica in Maksim Vergan, Niko Poles in Jan Čekada koncert ob zlatem jubileju pripravili skupaj z orkestrom Nika Polesa v soboto, 30. novembra, v športni dvorani OŠ Hrpelje.

Primorski fantje s Smiljo Baranja (prva z desne) in drugimi na kavici sredi Sarajeva FOTO: osebni arhiv

Člani radijskega kluba so v Sarajevu obiskali sarajevsko RTV hišo – BHRT, kjer so jih gostili v njihovi radijski oddaji Vikend vidikovac. Družili so se z glasbeniki Kulturnega društva Proleter iz Sarajeva, ki je poskrbelo za nastop narodnega in tamburaškega orkestra, katerih pevci so peli bosanski tradicionalni sevdah in igrali na avtohtone bosanske instrumente, kot so gusle, vilon, šargija, dvojnice, frule ... V osrčju Sarajeva so obiskali znamenito Baščaršijo in se prepustili tradicionalnemu utripu in sarajevskim dobrotam, med katerimi niso manjkali čevapčiči. Zvečer so se v hotelu zavrteli v ritmu polk in valčkov Primorskih fantov.

Primorski fantje so zabavali člane radijskega kluba Gremo plesat in člane SKD Ivan Cankar v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv

V Sarajevu se je na povabilo radia Štajerski val, turistične agencije Relax in Nevenke Švener, minule dni mudil tudi harmonikarski virtuoz Robert Goter iz Velenja. »Tam sem nastopal za slovenske goste v Grand hotelu Neum. V Sarajevu sem obiskal znamenito Baščaršijo, kjer sem spil kavico, nato sem na čisto nov model harmonike Goter Eleganza zaigral največkrat izvajano inštrumentalno skladbo na svetu, Avsenikovo Golico,« je razkril Goter, ki je posnetek nastopa objavil na družabnem omrežju. Na njem se lepo vidi, da se je že v prvih sekundah ob njem pojavil moški in se je z njim fotografiral. »Šlo je za Slovenca, ki mi je povedal, da smo bili še en teden prej skupaj na neki zabavi. Dokaz, kako je svet majhen in se naše poti nekje prepletejo,« pravi Goter.

V Sarajevu si je Robert prav tako privoščil turško kavico. FOTO: osebni arhiv

Harmonikar je zabaval goste v hotelu Neum. FOTO: osebni arhiv

Avsenikova Golica je pritegnila številne Kitajce, ki so si prav tako zaželeli fotografiranja z Goterjem, ki je leta 1999 na svetovnem prvenstvu v mestecu Monsano pri Anconi v Italiji osvojil naslov absolutnega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Nazaj grede se je Goter ustavil še v Zagrebu in svoj novi model harmonike fotografiral sredi Trga bana Josipa Jelačića.