Glasbeni virtuoz v filmskem svetu

Na letošnjem Festivalu slovenskega filma se že vrti kup avtorskih filmskih stvaritev, za kar pet izmed njih pa je skupaj s svojimi glasbenicami in glasbeniki avtorsko glasbo prispeval izjemni umetnik Janez Dovč. Kratka animirana filma sta Mišja hiša o mišku, ki se ujame v velik kolut sira in pozabi na prijatelja, in Legenda o Zlatorogu, v katerem se na zimski večer mlad lovec odpravi v gore, da bi odmislil dekle, ki ga je zapustilo zaradi premožnega tujca. Temni pokrov sveta je celovečerni dokumentarni film o letalcu, fotografu, alpinistu, biologu in okoljevarstveniku Matevžu Lenarčiču.

Tudi Ena za reko: Zgodba Save je celovečerni dokumentarec o naši čudoviti reki, Vesolje med nami pa je celovečerna mladinska drama o odraščanju Tobija, 14-letnega Kanadčana, ki z mamo Kristino za poletne počitnice pripotuje na obisk k babici v Slovenijo. »Glasba v filmu izjemno vpliva na atmosfero, kontekst, sporočilnost. Gre za precej intenzivno in intimno sodelovanje,« nam je povedal Janez, ki je na letošnjo raznoliko bero še posebej ponosen Čestitamo!