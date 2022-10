Glasbeni dokumentarni filmi: pokukajmo za zaveso (FOTO)

Odpri galerijo

Nesmrtni Keith Richards Ker je kitarist skupine The Rolling Stones kljub dolgoletni zlorabi alkohola in drog neuničljiv, se mnogi šalijo, da bo živel dlje kot vsi mi in naši zanamci, zato moramo razmišljati o tem, kakšen svet mu bomo zapustili. V dokumentarnem filmu Under The Influence, v katerem je razkril številne glasbenike, ki so vplivali nanj in oblikovali njegovo pot, pa je spregovoril tudi o luknjastem spominu na številne dogodivščine, ki so jih spremljale takšne in drugačne opojne substance.