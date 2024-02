Mlada italijanska avtorica je s prvencem La grande A osvojila italijanske bralce in mnoge nagrade. Njen tretji roman nosi naslov Voda v jezeru ni nikoli sladka, izšel je pri založbi Mladinska knjiga. Zanj je prejela nagrado campiello, se uvrstila med najbolj prodajane italijanske avtorje, bralci so mu celo podelili naziv roman leta. Mlada ustvarjalka je sicer diplomirala iz politične filozofije, čeprav je vedela, da si bo s tem znanjem težko služila kruh. A dokler ima ideje za zgodbe, se ji ni česa bati. Že kot otrok si je izmišljevala zgodbe. »Imela sem veliko srečo, oče in mama sta knjižnič...