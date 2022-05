Gianni Rijavec gre z godalnim kvartetom po Sloveniji

Po napornih dveh letih je končno napočil čas za dogodke in koncerte brez omejitev, česar se neizmerno veseli tudi primorski glasbenik Gianni Rijavec. Ta se svojim novim glasbenim pop-simfoničnim stilom podaja na koncertne odre po Sloveniji in tudi širše.

Pevec pravi, da pripravlja kar nekaj novosti in presenečenj, in sicer so se v njegovi spremljevalni skupini znašli vrhunski akademski glasbeniki, zvok glasbenikovega klavirja pa bosta obogatila simfonični godalni kvartet in spremljevalni pop ansambel. Giannijeve balade in nekatere njegove največje uspešnice iz preteklih let so prirejene za godalni kvartet, koncerti pa bodo postavljeni v idilično okolje slovenskih biserov.

Na ta način želi glasbenik, ki bo nastopil na gradovih Kostel, Dobrovo in Prem, nato pa še v Novem mestu, Divači, Izoli in Tolminu, dodatno poudariti neprecenljive lepote Slovenije.