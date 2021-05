Ganljivi Werner Brozović

»Treba je izkoristiti vsako priložnost.«

Prepojen s starševsko ljubeznijo nam je pevecpredstavil tista dva, ki sta poskrbela za to, da je danes tako pošten in načelen moški. Nobena epidemija ali najstrožji predpisi niso mogli preprečiti, da se ne bi podal v svoj rojstni kraj, k našim južnim sosedom, kjer sta ga mama in oče vsakič neskončno vesela.Trudi se, da bi jima vrnil vso pozornost in pokazal hvaležnost za vse, kar sta dobrega storila zanj, predvsem pa je vzhičen, da ju lahko še vedno stisne v objem.»Ničesar lepšega ni, kot je ljubezen staršev do otrok. Z njo sta me od mladih nog zasipavala ter me naučila, da jo tudi jaz delim naprej. Nihče vnaprej ne ve, koliko skupnih trenutkov nam je še namenjenih, zato je treba izkoristiti vsako priložnost, da si izkazujemo naklonjenost in sejemo le najlepša čustva,« je prepričan Werner.