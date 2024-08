Franko Korošec: Ni lahko dobiti sedmih zvezdic (Suzy)

»Kuhanje je kontaminacija okusov in načinov kuhanja je neskončno. Zato smo si v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu s prihodom poletja in sproščenih druženj na odprtem zaželeli malce lahkotnejše zabave z novo komedijo, ki obravnava nenavadno temo, in sicer zgodovino čevapčičev.

Čeprav mislite, da v Italiji, po vsem svetu poznani deželi dobre hrane, predvsem pice in pašte, kot tu pravimo testeninam, čevapčičev ni, ste se pošteno zmotili! Tudi na italijanskem škornju so zelo priljubljeni, zato smo se lotili raziskovanja tega kulinaričnega fenomena iz mletega mesa,« pripoveduje Franko, ki v predstavi upodablja kuharskega mojstra s kar sedmimi zvezdicami, ki hitro postreže kopico zanimivosti o čevapčičih.



Kulinarika in antropologija

V predstavi raziskuje izvor čevapčičev, ki so v različnih oblikah skupni mnogim balkanskim in sredozemskim narodom. Izhodišče zgodbe je svetovno srečanje bankirjev, na katerem si vsi, ki so naročili čevapčiče, te tudi lastijo. Začne se prepir in chef je prisiljen poseči v spor s pomočjo prijateljev iz raznih držav, ki prispevajo k rešitvi vprašanja s svojim znanjem. V tej kuhinji se pomešajo zgodovina, antropologija, etnografija in seveda kulinarika, kar gledalcem omogoča odkrivanje okusnih in presenetljivih skrivnosti o priljubljeni dobroti z zelo dolgo zgodbo, ki sega do Feničanov, Turkov, libanonske kuhinje. Skoraj ni države v Evropi in mnogo širše, ki si čevapčičev ne bi vsaj malo lastila in jim nadela lokalna imena, čeprav gre za isto sestavino – različne kombinacije mletega mesa in začimb.

Žena nadzira

»Tudi doma v Trstu, ki je pravzaprav meja med Balkanom in Sredozemljem, jih rad pripravljam. Tako kot vsi Slovenci, tudi jaz obožujem piknike. V resnici lahko na žar vržeš skoraj karkoli, pa bo dobro izpadlo. Doma imam še 'dvojno kontrolo', kajti moja žena prihaja iz Srbije, ki je prava Meka peke na žaru. V 23 skupnih letih sva tudi kulinariko dodobra usvojila,« se muza zabavni Franko, ki smo ga ujeli med dopustom v Moravskih Toplicah. Glede na to, da je doma ob morju, z ženo in otroki rad pobegne na celino v terme. Vendar dosti časa za počivanje ne bo, saj ga čaka kar nekaj predstav, v ustvarjanju katerih zelo uživa.