Francoski šik pod sončnim nebom (FOTO)

Letošnji filmski festival so na neki točki že zavzele protestnice, ki so na rdeči preprogi gole in popisane opozarjale na nasilje nad ženskami. Za trenutek upora so izbrale film Holy Spider, ki govori o iranskem serijskem morilcu spolnih delavk.

Praznik filma, ki se na pragu poletja odvija na Azurni obali, pa vsako leto običajno privabi nekaj največjih filmskih zvezd, ki na rdeči preprogi predstavljajo svoje najnovejše stvaritve, še bolj pa se trudijo najti tisti francoski je ne sais quoi, s katerim so srečnice (pregovorno Francozinje) rojene, druge pa se ga vse življenje trudijo uloviti.

Nekaterim uspe, mnogim nikoli.

Elegantna v črnini Julia Roberts bo večna ljubljenka Hollywooda, pomaga pa tudi dejstvo, da nikoli ne zgreši z modno izbiro. Letos je prisegala na črno in vse oči so bile uprte v njen preprosti smoking pajac Louisa Vuittona, ozaljšan z rumenim diamantom, ki je tehtal kar 100 karatov v družbi drugih diamantkov na ogrlici, ki so družno sestavljali skoraj 55 dodatnih karatov.

Supermanekenki Natalia Vodianova je na Chopardovem dogodku presenetila v nežno modri obleki Celine, njena kolegica Alessandra Ambrosio je navdušila v številnih opravah iz tančic različnih barv, val vzdihov pa požela v obleki Elieja Saaba.

Disko ni mrtev To zatrjuje Eva Longoria, ki je na premieri filma Top Gun spominjala na veselo, svetlečo se disko kroglo v obleki s podpisom Cristine Ottaviano.

Sončna kraljica Viola Davis ne razočara s svojimi barvnimi izbirami, ki so tudi tokrat pripotovale z njo. Navdušila je v sijoči kreaciji Alexandra McQueena, medtem ko so bila tudi druga oblačila, ki jih je nosila za druge dogodke, v drznih barvah (denimo živordeči in strupeno zeleni) in seveda nosile podpis istega modnega velikana.

Deviško bela Najbrž boste težko verjeli, da je Anne Hathaway letos prvič v Cannesu! Igralka je priznala, da je svojo obleko Armani Privé izbrala zato, ker je kar precej njenih najljubših igralk svoj canski debi praznovalo v belem, češ da s to izbiro resnično ne moreš zgrešiti. Če ti obenem dekolte krasi 107-karatni safir na diamantni ogrlici, ki spominja na tistega iz Titanika, to vsekakor drži.

Najlepši par Svojo zasebnost skrbno varujeta, a eden najlepših parov se je tokrat odločil pokazati na rdeči preprogi: Alicio Vikander v kreaciji Louisa Vuittona je ponosno spremljal njen mož Michael Fassbender. Švedinja in Nemec sta poročena že pet let, imata pa enoletnega sinčka.

Večno mlada Na premieri filma o štirih mladih ljudeh z naslovom Večno mladi je Sharon Stone prišla v spremstvu dveh čednih moških, ki sta ji po kratkem času pomagala sneti vlečko obleke Dolce & Gabbana. Sharon vsekakor zna, pa čeprav v filmu niti ne nastopi.

Natalia Vodianova

Slavni vnukinji Charlotte Casiraghi je v Chanelovi obleki in z resnim izrazom na obrazu spominjala na babico Grace Kelly, čeprav so se mnogi strinjali, da je bila njena izbira obleke malce preveč preprosta za tak dogodek. Po drugi strani je Elvisova vnukinja Riley Keough priznala, da je neverjetno, da je njen režijski prvenec War Pony na istem festivalu kot biografski film o dedku. Čeprav so bila o njeni obleki mnenja različna, je njen film mnoge navdušil.

Drzni šefici Rebecca Hall in Deepika Padukone sta članici letošnje žirije za glavni del tekmovanja. Svoje delo sta vzeli resno in se temu primerno tudi oblekli: angleška igralka v posebej zanjo narejeno Guccijevo obleko, zvezda Bollywooda pa v sari indijske hiše Sabyasachi.