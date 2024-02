Francoski šik in glamur (Suzy)

V francoski prestolnici so največji oblikovalci in modni umetniki predstavili trende za letošnjo pomlad in poletje. Kot vedno se zvezdniki in predvsem zvezdnice niso mogli upreti in so v Pariz prihajali z vseh koncev, da bi si jih ogledali in razkazali svoje modne kombinacije.

Zacvetela

Jennifer Lopez je v veličastnem ogrinjalu in razgaljeni obleki Elieja Saaba prišla na njegovo modno revijo, dan prej pa na dogodku hiše Schiaparelli presesnetila z drznimi očali.

FOTO Profimedia

Blesteča

V skoraj zrcalni in hkrati rahlo prozorni obleki je na predstavitvi hiše Maison Margiela navdušila Kylie Jenner.

FOTO Profimedia

Dvojčici

Ne, nista. Lahko pa bi rekli, da sta si Reese Witherspoon in njena hči Ava Phillippe podobni kot jajce jajcu, ko sta stopili med gledalce na Fendijevi modni reviji.

FOTO Profimedia

Kot sneg

Tokrat se je sveže poročena igralka Margaret Qualley, hči Andie MacDowell, namesto med obiskovalci znašla na pisti hiše Chanel.

FOTO Profimedia

Ikona

Njeni slavni koraki so obiskovalce pustili brez besed, ko je Naomi Campbell prišla na Balmainovo modno revijo, oblečena v arhitekturno bluzo s šopkom rož v 'kovinski roki'.

FOTO Profimedia

Bivša

Nekdanja prva dama Francije in nekdanja manekenka Carla Bruni se ni mogla upreti Diorju.

FOTO Profimedia

Izjemna

Transspolna igralka Hunter Schafer je presenetila z osupljivo zlato ogrlico.

FOTO Profimedia

Da ali ne?

Navzoči se niso mogli zediniti o Zendayinem svežem visokem frufruju, a njena pletena Fendijeva obleka je bila nekaj posebnega.

FOTO Profimedia

Dve mami dveh otrok

Rihanna in Natalie Portman sta si pred Diorjevo hišo padli v objem, rekoč, da sta se že dolgo želeli spoznati. Medtem ko je pevka seveda ostala zvesta svoji ekstravaganci, je vedno ljubka igralka vztrajala pri klasiki, a tokrat široko nasmejana in več kot očitno brez poročnega prstana.

FOTO Profimedia

Bikerska balerina

Svojevrstna Anya Taylor-Joy je prišla, oblečena v rdečo čipkasto obleko, pod katero je oblekla do kolen visoke bikerske škornje.

FOTO Profimedia

Modra odločitev

Igralko Zooey Deschanel je bilo težko zgrešiti, saj se je odločila za kar pet kosov v različnih modrih odtenkih, kombinirala jih je z rdečo šminko.