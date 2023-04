Eva je že v gimnazijskem zboru spoznala svoje 'ase'

»Že v vrtcu sem pela v zborčku in veliko nastopala. Kot zanimivost naj povem, da sem velikokrat vrstnike v vrtcu postavila na stopničke in jim z lesenimi palčkami dirigirala, zraven pa pela, tako da imam glasbeni čut v sebi od mladih nog. Petje v zborih sem nadaljevala v osnovni šoli, v gimnazijskem zboru pa sem spoznala bodoče ase. Štirje korenjaki, dobri pevci in sošolci, smo začeli poleti 2017 vaditi Avsenikove viže v mali sobici v Trbovljah. Začetek je bil kar obetaven, ko se nam je pridružil naš as Martin Špajzer na klarinetu, so se začeli prvi špili. A takrat smo bili še brez kitarista. Leta 2019 pa smo se že uradno predstavili v malo drugačni, a popolni zasedbi,« nam začetke delovanja ansambla Mladi asi oriše mlada Zasavka Eva Popotnik. Ob njej in Martinu so danes v ansamblu še harmonikar Nik Vozelj, kitarist Gašper Cestnik, basist Blaž Cestnik, trobentar Lovro Novak, Evi pa se je kot pevec pridružil še Alen Krajnc.

Prepeva že od mladih nog.

Za Evo je bila odskočna deska profesionalni zasavski zbor Prosavus, v katerem je pridobila ogromno pevskega znanja. »Pozneje sem si želela še izboljšati pevske sposobnosti, zato sem se prijavila na avdicijo za klasično petje pri profesorici Barbari Sorč, ki me je z veseljem sprejela. Ona je res odlična mezzosopranistka in pevska pedagoginja. Prek Mladih asov pa sem sodelovala še z drugimi slovenskimi velikani narodnozabavne glasbe, med njimi Igorjem Podpečanom, Bojanom Lugaričem, zapela sem celo z ansamblom Saša Avsenika in še bi lahko naštevala,« nam zaupa pevka, ki so ji vselej vzor glasbene, predvsem kvintetovske zasedbe, a tudi posamezni pevci in instrumentalisti, ki so predani tej čudoviti glasbi. Narodnozabavna glasba jo privlači, odkar pomni, še posebno Avsenikova.

Eva je srečna s fantom Vidom.

»Ta me je vedno navduševala, čemur je verjetno botrovala kakšna korenina oziroma gen. Moj stari ata je namreč v mladih letih igral bas v ansamblu Zasavci, moj oče pa je nekaj časa preigraval klaviature, pretežno za prijatelje in domače. Včasih so se fantje zbrali na kakšni zabavi in za šalo malo skupaj zaigrali, tako da je glasba v naši hiši že dolgo vrsto let, sedaj pa sploh. A sama rada prisluhnem tudi drugim zvrstem, med drugim rocku ali dalmatinskim ritmom,« pravi Eva.

Kako se počuti med Mladimi asi? »Fantje so super. Dobro se razumemo, lepo skrbijo zame, tako da mi res ni hudega,« smeje priznava Eva, ki je še vedno študentka, ob tem pa opravlja še redno študentsko delo, ki jo zelo veseli. Ko jo pobaramo o prihodnosti, pove, da si želi ustvariti mirno življenjsko okolje, poleg poslovne in glasbene kariere pa si močno želi družine.

Odlično se počuti v narodni noši.

»V prostem času, kolikor ga pač imam, sem rada v naravi, najrajši se pocrkljam s kakšno živalco, rada tudi pospravljam in čistim, to me namreč prav tako sprošča. Kot večina deklet kaj dobrega skuham in spečem, od športov imam najraje smučanje in tenis,« nam še zaupa mladenka, ki je šla iz mesta živet na kmetijo, in to v hribe, kjer ji čas mineva v družbi partnerja in družine. A se v družbi prijateljice še vedno rada odpravi po nakupih. »Najraje pa z mamico popijem dobro kavico in poklepetam ter tako združim prijetno s koristnim,« pravi Eva.