Eros Ramazzotti se veseli: postal je dedek

Veliki italijanski pevec, ki bo oktobra praznoval 60. rojstni dan, je pred kratkim prvič postal dedek. Njegova hči Aurora Ramazzotti je namreč v švicarskem Luganu z zaročencem Goffredom Cerzo povila sinka z imenom Cesare.

Eros je Aurorino mamo Michelle Hunziker, švicarsko manekenko, spoznal, ko je imela komaj osemnajst let. Iz Švice se je preselila v prestolnico mode, tam pa v nekem klubu naletela na štirinajst let starejšega italijanskega pevca, čigar poster je nekoč visel na steni njene otroške sobe. Deklico, ki ji je Eros posvetil ne le pesem, pač pa celotni album, je Michelle rodila le mesec dni pred dvajsetim rojstnim dnevom, zaljubljenca pa sta se poročila dve leti pozneje, leta 1998. Njun zakon je trajal le štiri leta, lepotica pa je šele pred nekaj leti razkrila, kaj se je takrat zares dogajalo.

Tudi babica je pritekla v porodnišnico pozdravit prvega vnuka.

Prek Erosa je namreč spoznala neko žensko, ki je pevca skoraj čudežno ozdravila bolečin v grlu. To je bilo zanj dovolj, a mlada Michelle se je ujela v zanke ženskinega laskanja in pozornosti, saj je bila pogosto sama, ko je Eros nastopal. Vstopila je v kult, imenovan Bojevniki luči, v katerem so ji oprali možgane, jo prepričali, da se drži zelo stroge veganske hrane ter odpove alkoholu, cigaretam, seksu in samozadovoljevanju, da bi ostala čista. Jesti ni smela ničesar kvašenega, pico so celo označili za veliko koncentracijo demonskih moči. V svoji avtobiografiji je opisala manipulacijo, ki je je bila deležna, kult pa krivi tudi za svojo ločitev od popevkarja, saj so ji dopovedovali, da ima slab vpliv nanjo.

Družina je danes zacelila vse rane, oba sta se ponovno poročila, imela vsak še dva otroka ter se nazadnje spet ločila, Michelle pa je pri 46 letih zdaj že babica. Aurora v Italiji nastopa v oddaji X Factor, njena mama pa vodi oddajo Michelle Impossible, v kateri je gostila tudi Erosa in Auroro, ki sta naposled zapela v duetu. Priznala je namreč, da je hčer odvračala od petja, saj se je bala, da jo bodo vedno primerjali z njenim očetom.

Nekdanja zakonca sta na Michellini oddaji dokazala, da sta v tesnih prijateljskih odnosih.