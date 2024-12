Drzna resnica ženskih življenj: Desa Muck navdušuje s humorjem in iskrenostjo (Suzy)

Dolga leta je trdno zasidrana na vrhu lestvice najbolj branih Slovenk, ob tem je večino življenja še igralka, voditeljica, scenaristka, dramatičarka, humoristka in predvsem ženska, ki jo odlikujeta lucidnost in neverjetna volja do raziskovanja novih obzorij življenja. Seznam vlog, v katerih se je znašla tako zasebno kot na ustvarjalni poti, je izjemno dolg, a se je neutrudna devetinšestdesetletnica pogumno in z vsem srcem lotila novega podviga. V komediji Ženske brez filtra drzno obdeluje teme, o katerih molči marsikatera ženska. V njenem primeru babica. »Ni lahko biti ženska, a je izredno le...