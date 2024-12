Družbeno kritična Masayah: Dati je lepše kot dobiti (Suzy)

Mia Puhar Rodin z umetniškim imenom Masayah ima pri 23 letih srce in glavo na pravem mestu. Primorska raperka je tik pred božičem obdarovala več kot 60 otrok in odraslih.

»Meni je dati lepše kot dobiti. Če bi vsi ljudje dali nekaj malega od sebe, bi vsi živeli na zelo lepšem planetu. Naše poslanstvo javne osebe je tudi deliti tako sporočilo in delati dobro,« pravi ustvarjalka, ki obožuje oblačila. In ravno ponesrečeno rundo majic, ki jih sama dela za svoje oboževalce, je podarila otrokom. »Lahko bi jih vrgla proč, vendar tega ne maram. Bolje je to podariti drugim in delati stvari trajnostno. Obožujem kupovanje vintage oblačil, z veseljem tudi svoja podarim naprej,« sklene in doda, da še ne ve, kje bo preživela najdaljšo noč v letu.

S svojo izvoljenko Tio Krasovec tudi poslovno sodeluje.

»Kjerkoli bom s prijatelji, bo čudovito,« pravi glasbenica, ki želi v naslednjem letu opustiti eno posebno slabo navado. »Želim si, da me ne bo strah, da bi se navaden prehlad razvil v kaj resnejšega. Z veseljem bi za sabo pustila še svoje stare boje in nehala hoditi čez sebe,« pove v prijetnem prazničnem vzdušju.