Dragocene izkušnje iz častniške šole (Suzy)

Lotos Vincenc Šparovec, dolgoletni član zasedbe MGL, ni samo odličen igralec, temveč nadvse vsestranski človek, ki ga ni strah nobenega izziva. Po diplomi na AGRFT in zaposlitvi v MGL se je po nekaj letih igralskih izzivov leta 2003 odločil poskusiti še nekaj novega in se izšolal za rezervnega vojaškega častnika.

Dve leti pozneje se je znova pridružil igralskim sodelavcem, so mu pa dveletne izkušnje v vojski prišle zelo prav nedavno, ko so na dan, ko so umrli vsi člani Pohorskega bataljona, pripravili ganljivo predstavo, katere premiera je bila ob treh popoldne, ko je umrl še poslednji član bataljona, režiral pa jo je Jernej Lorenci.

Predstava se je gledalcev čustveno zelo dotaknila, igralci pa so doživeto prikazali ozadje zelo pomembnega zgodovinskega pričevanja poslednjih dni bataljona.