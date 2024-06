Gledališki kolektiv Počemučka, ki jo je soustvaril skupaj s kolegi z AGRFT, si je s svojim raziskovanjem gledališča – med drugim so eno celotno predstavo (Under Construction) naredili kot reakcijo na Chagallovo sliko – prislužila povabilo v spremljevalni program Borštnikovega srečanja, dobila nagrado na Tednu slovenske drame in na lutkovnem bieanalu v Mariboru. Trinajstega junija bosta v Cankarjevem domu skupaj s partnerico Urško Centa, plesalko flamenka, premierno uprizorila predstavo Tam, v vrtu, ki je povabilo v vrt dveh, ki v svojem početju prisluškovanja naravi odkrivata svetove zvoka in...