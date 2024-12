Dobrosrčna Damjana Golavšek: to je nova družinska članica

Damjana Golavšek si ne zna predstavljati življenja brez živali. V njeni domači idili, ki sta si jo ustvarila s soprogom Čarlijem Novakom, vladajo idealni pogoji za hišne ljubljenčke.

Doslej sta v njih kraljevala mačka Fina in pes Boni, pred dnevi se jima je pridružila še psička Kiti. V ustaljeno dinamiko je vnesla malce nemira, saj se morata starejša kosmatinca privaditi na novo družinsko članico. Pevka in igralka je glasna podpornica različnih zavetišč, zato se je odločila, da štirinožno lepotičko posvoji iz Zavetišča Turk.

Pravi, da se je vse zgodilo zelo nenačrtovano, prijatelji pa se ne čudijo tej srčni gesti, saj je pri njih vedno tako ljubeče vzdušje. »Komur ni bilo dano videti, kje in kako preživljate prosti čas, ta ne ve, kaj je resnična kakovost življenja. Zaradi vašega doma so Gaberje posebna vas,« so navdušeni sosedi.