Dobra vila Maja: Zakaj se je pomembno odločati? (Suzy)

Zagotovo ste že slišali za svobodno voljo in izbiro. In zagotovo ste že slišali za to, da tudi, če se ne odločite oz. ste tiho in nič ne rečete, ste se odločili. Prihaja čas, ko bo zelo v ospredju to, da izražate tisto, kar si želite, občutite. Seveda ne govorim o obliki za vsako ceno v smislu 'moja bo obveljala in pika'. Govorim o čustveno zrelem izražanju tistega, kar ste v resnici. Pomembno je, da se zavedate, da se vedno odločate in da se odločite tudi s tem, da se ne odločite. Če nimate radi sebe, ne morete ustvariti nekoga, ki vas bo imel rad. Če ne verjamete vase, vam okolica ne bo nik...