Dobra vila Maja: Se res poznate? (Suzy)

Prepričana sem, da ste že opazili, da se Zemlja spreminja. Vse 'brbota' in lahko bi rekli, da samo čakamo, kdaj bo vse skupaj počilo. Ko sama opazujem celotno zunanjo zgodbo, me ta spominja na mojo transformacijo pred 18 leti. Takrat sem imela podobne občutke, kot jih danes doživlja kolektivna zavest. Vse je bilo, kot radi rečemo, na kupu, zdravila sem ljubezen do sebe, poglabljala sem se v partnerstvo in svojo vrednost. Lahko bi rekli, da sem bila v kaotični pralnici. Ko danes opazujem situacijo, je vse zelo podobno. Tisti pogumni posamezniki ste se začeli poglabljati v prave stvari. Ne išče...