Dobra vila Maja: Poskusite razumeti, ne obsojati (Suzy)

Ste se kdaj vprašali, kakšno moč skrivate v sebi in kakšen vpliv imate na zunanje okoliščine? Verjamem in vem, da se mnogi za zdaj še ne strinjate z menoj. Pa vendar, ali ste opazili, da kadar vi nekaj spremenite v sebi, sprejmete ali pogledate drugače, se spremeni tudi zunanji svet? Poglejmo drugače. Predstavljajte si, da vas 'boli noga'. Vas boli. Pa vendar prepričujete druge, da morajo oni nekaj narediti za to, da bo vas nehala 'boleti noga'. Razumete bistvo? Noga je vaša in vas boli. Vi morate nekaj spremeniti, da vas ne bo več bolela. Sprememba zunanjega sveta ne bo vplivala na 'zdravje ...