Dobra vila Maja: Občutite svojo lepo dušo (Suzy)

Verjetno ste že spoznali, da niste svoje misli in čustva – ste svoji občutki. Kaj mislim s tem? Velika razlika je med občutki in čustvi. Lahko bi rekli, da so občutki intuicija, nekaj, kar vam sporoča, katera smer je prava, so vaš šesti čut. Naš čutilni center je dobro spoznati. Predvsem bodite pozorni, da ne zamenjujete uma z občutki. Naš um zelo rad pripoveduje marsikatere pravljice in je pri tem zelo prepričljiv. Rad nam pripoveduje, kaj bi bilo dobro za nas, želimo si nekaj, kar niti slučajno ni dobro za nas. Kam merim? Na 'prave' partnerje. Tudi sama sem bila pred leti prepričana, da je ...