Vse se vam v življenju dogaja samo zato, ker iščete nekaj, česar ne boste nikoli našli. V resnici se nenehno popravljate. Pri delu na sebi ne gre za to, da se spremenite. V resnici ničesar ne spreminjate. Gre za to, da se spominjate, kdo ste v resnici. Samo pozabili ste, da ste duša v človeškem telesu. Poskusite razumeti, da bolj se boste popravljali, slabše bo – ker ne razumete sebe. Začnite razumeti stvari, samo glejte in opazujte. S tem boste spregledali. Predvsem pa poglobite naslednje. Nikoli ne vidimo ljudi in stvari takšnih, kot so, ampak jih vidimo na podlagi svojih misli in čustev – ...