Zagotovo ste že ujeli, da večinoma kreiramo s podzavestjo. Pa veste, zakaj? Ker se večina ne zaveda trenutka zdaj in ljudje sploh niso prisotni v njem. Kaj to pomeni? Biti prisoten pomeni, da se v vsakem trenutku zavedaš, kaj res počneš, kaj misliš in čutiš. Gre za to, da nisi na avtopilotu in ne kreiraš naučeno, ampak zavestno. Vsa prava kreacija se zgodi, ko naredimo nekaj drugače – drugače mislimo ali čutimo. Biti prisoten pomeni, da se v vsakem trenutku zavedaš, kaj res počneš, kaj misliš in čutiš. Da nisi na avtopilotu in da ne kreiraš naučeno, ampak zavestno. Seveda ste pri tem pokimal...