Ditka se z glasbo se upira zlu (VIDEO)

Glasbena zgodba kantavtorice, pevke in skladateljice Ditke je kombinacija avtorske glasbe in uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov. Mlada umetnica je ob stoti obletnici rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha uglasbila poezijo Naša pesem, s katero se upira zlu, skladbi pa se je pridružil še dramatičen videospot.

Ditka pravi, da si z obujanjem Kajuhove poezije prizadeva, da ljudje ne bi izgubili poguma, upanja, brezskrbnosti, človečnosti in predvsem tiste iskre v očeh, ki nam v negotovih razmerah današnjega časa pomaga ostati zvesti sebi. K mozaiku lepšega in boljšega življenja je mlada glasbenica prispevala že veliko.

Tako kot je Kajuh v svojih pesmih začutil, da se stari svet končuje in prihaja novi, z njim pa tudi novi človek, tako danes s čudovito uglasbeno poezijo vrača upanje in vizijo svetlejše prihodnosti. »Ideja vseeno ostaja optimistična – da imamo mladi priložnost, da se upremo, razmišljamo s svojo glavo in z vero v vrednote, kot so ljubezen, sprejemanje, enakost in solidarnost, obrnemo ta svet na bolje,« pravi.