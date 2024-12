Toliko si imajo Alenka Godec, Damjana Golavšek in Simona Vodopivec Franko povedati, da jih komaj dohajam. Vse tri so to jesen dopolnile šestdeset let. Ne slepijo se, da starost ne prihaja, pozdravljajo jo s spoštovanjem, a niti malo niso pripravljene na upočasnitev. So le Dinamitke. Druži vas več kot samo glasba, čeprav je glasba tista, ki vas povezuje. V čem ste si podobne? Simona: Vedno bolj smo si podobne, postale smo kot stari zakonci. (smeh) Tisti, ki se imajo radi! Alenka: Zelo podobne vrednote in poglede na svet imamo, ampak je včasih še bolj zanimivo, če smo si v čem različne. Simo...