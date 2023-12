Diamanti oddaje V petek zvečer (Suzy)

Diamanti so zaslužni za številne zanimive priredbe, saj zabavne viže 'preoblačijo' v narodnozabavne in obratno. Vodja zasedbe je Miha Gorše, multiinstrumentalist, aranžer skladb, producent, avtor in vodja banda Nine Pušlar. Je oče dveh otrok, v prostem času pa kot še nekateri drugi član slovenske nogometne reprezentance glasbenikov.

»V oddaji V petek zvečer že šest sezon v živo izvajamo slovensko zabavno glasbo, kar si štejemo v izjemno čast, zato čutimo veliko odgovornost do avtorjev, izvajalcev in poslušalcev izbranih skladb. Slovenski zabavni glasbi želimo vrniti ugled, ki ga je imela. In menim, da nam s kakovostno izvedbo v živo to dobro uspeva,« pravi.

Izvrsten band Diamanti z Melani Mekicar in Blažem Švabom

Doslej so v vseh oddajah odigrali okoli 600 skladb, od tega je bila kar polovica priredb, ki jih je napisal prav on. »Težko bi izbral najljubšo ali najbolj zahtevno. Nekatere so bile težke že zaradi kompleksnosti, druge zaradi kratkega časa, ki je bil na voljo. A pomembno je, da je aranžma na koncu dobro zvenel, da smo podprli skladbo in izvajalca,« pravi Gorše, ki nam je razkril še eno zanimivejših stvari, ki se jim je pripetile.

Lucija Marčič in Sara Lamprečnik, ki je bila nagrajena na letošnji Slovenski popevki, sta izvrstni vokalistki.

Trije siceršnji člani Poskočnih muzikantov

»V času epidemije se je pogosto zgodilo, da so izvajalci odpovedali sodelovanje tik pred zdajci. Običajno nekaj dni pred snemanjem. Enkrat je neki izvajalec odpovedal sodelovanje na dan snemanja. Na hitro smo našli novo skladbo in novega izvajalca. Dopoldan sem se lotil priredbe, zvečer smo jo v oddaji že odigrali. Diamanti in oba pevca so vrhunsko opravili svoje delo in naštudirali pesem le nekaj ur pred snemanjem.«

Miha Gorše, vodja zasedbe, je tudi vodja banda Nine Pušlar.

Sicer so družba samih izjemnih glasbenikov in prijateljev. Pred to oddajo se nekateri med seboj še niso poznali, saj so bili zbrani iz različnih zasedb in zvrsti, da so lahko igrali žanrsko raznolik repertoar. Kar nekaj članov igra več instrumentov, zato so aranžmaji pestri in različni. »Smo pa v teh treh letih postali dobri prijatelji, skupaj smo preživeli veliko lepega in tudi manj lepega. Najbolj nas je prizadela smrt našega člana Mateja Kravcarja, ki se ga še vedno spomnimo v vsaki oddaji,« pove. Za naslednje leto se dogovarjajo za nekaj večjih koncertov po Sloveniji, na katerih boste lahko slišali prenekatero slovensko uspešnico. »Zdaj smo že znani kot strokovnjaki za slovensko glasbo,« pravi.

Diamanti so prav tako trije siceršnji člani Poskočnih muzikantov – harmonikar Martin Juhart, ki je avtor številnih priredb, basist in pozavnist Lovro Sadek ter trobentar Nejc Tratnjek. Kitarist je Mike Orešar, učitelj in glasbeni producent ter član ansambla Igor in zlati zvoki. Maj Vlašič igra električno kitaro, sicer je član banda Marka Vozlja in Mojstrov ter skupine Miran Rudan Indesign. Bobnarja in učitelja tolkal sta Jure Rozman, ki na nastopih spremlja Luko Basija, ter Goran Moskovski, ki je član spremljevalne skupine Nine Pušlar in še nekaterih drugih glasbenikov.

Basist je Goran Sarjaš, ki prav tako igra pri Luki Basiju, klarinet in saksofon igra Dejan Korenak, sicer član skupine Erosi, pozavnist in harmonikar je Tomaž Boškin, nekdanji svetovni in evropski prvak v igranju diatonične harmonike ter frontman primorske skupine Gedore. Pevki Diamantov sta izvrstni vokalistki Lucija Marčič in Sara Lamprečnik, obe članici spremljevalne skupine Eve Boto. Sara ustvarja celo lastno glasbo, na letošnji Slovenski popevki pa je za skladbo Ob svitu prejela nagrado za najobetavnejšo mlado izvajalko.