Danes ga večina pozna po burnem ljubezenskem razmerju z Elizabeth Taylor (Suzy)

Rodil se je 10. novembra 1925 kot Richard Walter Jenkins mlajši, bil je dvanajsti otrok. Njegov oče je veliko pil, mama je umrla šest dni po rojstvu trinajstega otroka, ko je imel Richard komaj dve leti. Vzgojila ga je starejša sestra Cecilia, pod okrilje ga je vzel ravnatelj Philip Burton, ki ga je tudi posvojil.

Znan je bil po močnem baritonu, ki ga je sam pripisoval verižnemu kajenju. FOTO: Profimedia

Pred štiridesetimi leti je izjemni valižanski igralec za vedno zatisnil oči. FOTO: Profimedia

Po manjših vlogah pod njegovo režisersko taktirko je zaigral v Pigmalionu in se počasi začel prebijati. Čeprav se je mladi vojak kmalu izkazal tako na odru kot na filmu, navdušil v odrskem Hamletu in filmskih Kdo se boji Virginie Woolf, Aleksander Veliki in Kleopatra, ga danes večina pozna po burnem ljubezenskem razmerju z Elizabeth Taylor, ki jo je spoznal, ko je bila poročena in noseča. Z njim se je poročila kar dvakrat, skupno je bil poročen petkrat. Veliko je pil in kadil, imel je tri otroke in umrl pri 58 letih 5. avgusta 1984.

Za nastop v filmu Moja sestrična Rachel z Olivio De Havilland je prejel sedmo nominacijo za oskarja, ki ga nikoli ni dobil. FOTO: Profimedia

Med letoma 1949 in 1963 je bil poročen s Sybil Williams, s katero je imel dva otroka. FOTO: Profimedia

V biblijskem epu The Robe je leta 1973 igral ob Jean Simmons. FOTO: Profimedia

Nazadnje je leta 1984 nastopil v filmu 1984, posnetem po klasiki Georgea Orwella. FOTO: Profimedia