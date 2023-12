Čustvena Robert in Špela Kranjec: pred desetimi leti ju je osrečila Pika (Suzy)

Nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec in njegova žena Špela se v teh dneh s solznimi očmi spominjata najpomembnejšega dne v življenju.

Minilo je namreč deset let, odkar sta odpotovala v Gvinejo Bissau in tam spoznala deklico, ki je njun svet za vedno postavila na glavo in mu dala nov smisel.

Posvojila sta jo, ko je imela osem mesecev.

Dvainštiridesetletnik, ki je pred štirimi leti v Planici sklenil profesionalno pot, ne more verjeti, da je desetletje minilo tako hitro, ob tem pa podoživlja trenutke, ki so mu napolnili srce, ko je njegova hčerka končno prispela v novo domovino.

Bil je december, Pika je imela le osem mesecev, ko sta jo Robert in Špela posvojila od njene biološke mame.

»Stvari, ki so bile pomembne prej, zdaj niso več. V prvi vrsti je otrok, v glavi pa imaš samo to, da bi mu nudil najboljše in ga vzgojil v dobrega in poštenega človeka,« je nekoč dejal o očetovski vlogi, ki se ji je zadnja leta, odkar se je poslovil od skakalnic, še bolj posvetil.