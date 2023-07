Čustven zadnji dan Miše Molk v pisarni (Suzy)

Za legendarno Mišo Molk je bil zadnji junijski dan hkrati tudi zadnji delovni dan v dolgoletni in uspešni televizijski karieri, zato je v pisarni, ki ji je rada pravila tudi drugi dom, spakirala stvari in se čustveno poslovila od sodelavk in sodelavcev. »Med opravljanjem zoprnih, a nujnih birokratskih opravil se tu in tam zataknem, ker pojma nimam, kako to gre. In se zapletem tudi z ljudmi. Me objemajo, jaz njih, a vseeno moram še odgovoriti na kar precej pošte,« je zapisala ob svojem slovesu od nacionalke, kateri je ostala zvesta celotno kariero. Ob prihodu na televizijo so jo nekdanji sodelavci, ki ustvarjajo oddajo Tarča in so bili njeni pisarniški sosedje, presenetili s čudovitim šopkom in nekaj fotografijami voditeljice, ki so nastale v času njene televizijske kariere. Miša je ob tem zapisala, da je bila presenečena, hkrati ji je bilo pri srcu toplo, saj je imela dolga leta ob sebi čudovite ljudi.

