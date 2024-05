Partner jo je prisilil v rop

»Prisiljena sem bila v to. Od začetka je bil nakliziran. Od alkohola in kokaina. 'Danes bova enega oropala. Jaz rabim, jaz rabim za alkohol. Ajde, pejt,' je rekel, ko je videl oškodovanca. 'Mrš, da mi pomagaš. Drugače te bom razbil. Ne me zdaj še ti nervirat!'« Tako je 40-letna Katja Kupšek včeraj na sodišču strnila trenutke, ko je, vsaj tako je prepričano tožilstvo, 28. novembra lani okoli 19. ure v bližini spomenika Rudolfa Maistra nasproti ljubljanske glavne avtobusne postaje skupaj s 36-letnim partnerjem Borisom Močnikom obračunala z naključno mimoidočim Silvestrom N. in ga oropala.

V nekaj trenutkih naj bi tako zagrešila tri kazniva dejanja, poleg ropa in velike tatvine še povzročitev lahke telesne poškodbe. Začelo naj bi se s Katjino ponudbo: »Če mi daš 20 evrov, ti ga pofafam.« Silvester je ni sprejel: »Ne, to me ne zanima, hvala.«

Boris Močnik je krivdo priznal in bil že obsojen. Foto: Dejan Javornik

V tistem trenutku je do njega pridivjal Močnik, ga zgrabil za vrat in začel vleči. Porivanju naj bi se pridružila tudi ženska, skupaj naj bi ga začela tepsti po glavi in vleči proti bližnjemu grmovju. Zahtevala naj bi denar in bančno kartico. Za grmovjem naj bi ga zbila na tla, moški je grobo sedel na Silvestrov prsni koš in ga začel z nožem rezati po obrazu, ženska pa naj bi ga močno držala za noge, da se ni mogel premikati ali upirati. Iz žepov sta mu ukradla srebrni prstan, mobilni telefon, denar, več plačilnih in bančnih kartic. Povedal jima je pin kodo, da je Kupškova lahko dvignila nekaj denarja. Ko se je mučenje končalo, mu je Močnik v slovo namenil preteče besede: »Če boš policiji povedal, kaj se je zgodilo, te bova našla in te ubila.«

Oškodovanec zahteva 31.500 evrov odškodnine.

Močnik je očitke priznal in bil konec marca letos obsojen na enotni dve leti in pol zapora (dve leti in tri mesece za rop in štiri mesece za lahko telesno poškodbo). Kupškova pa trdi, da se vse le ni zgodilo tako, kot pravi tožilstvo. »Nisem ga porivala in ga skupaj vlekla,« je razložila. Pa tudi, da ni vedela, da je imel Močnik s seboj nož. Se ga je pa bala, ker da je bil do nje že prej nasilen. Sledila je njegovim navodilom, da oškodovancu iz žepa vzame kartice in gre na bankomat: »Udarjala ga nisem. Držala sem ga za noge, kot je Boris rekel.« Dogodek še danes obžaluje, oškodovancu, ki je vložil premoženjskopravni zahtevek v skupni višini 31.500 evrov, se opravičuje: »Kaj takega se nikoli več ne bo zgodilo.«