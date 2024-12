Čuki poskrbeli za slovenski Last Christmas (Suzy)

Prav na dan, ko so se v Ljubljani na Kongresnem trgu prižgale praznične luči, so Čuki izdali novo pesem Novoletna zaobljuba, ki je nekakšna slovenska različica zimzelene Last Christmas. Tisti, ki boste letos silvestrovali v Ljubljani, jo boste lahko slišali v živo, saj bodo Čuki nastopili na Kongresnem trgu. Prav tako boste lahko slišali legendarno Daj mi poljub, ki so jo Čuki skupaj z Modrijani posneli pred 12 leti in je postala tako priljubljena, da jo nekateri že postavljajo ob bok Silvestrskemu poljubu ter Beli snežinki. Še ena, ki ogreje dušo in srce in brez katere decembra prav tako ne gre, je Cel svet imaš na dlani, ki so jo Čuki posneli pred šestimi leti.

»Če sem iskren, letos nismo načrtovali, da bi posneli novo praznično pesem, saj sta Daj mi poljub in Cel svet imaš na dlani še vedno zelo aktualni, tako kot pesem Na pumpo, ki smo jo izdali na novoletni dan skupaj s skupino Stil, še vedno navdušuje naše občinstvo. Neke noči se mi je v mislih pojavila melodija – in ideja za novo pesem je bila rojena. Najprej sem si mislil, da jo bom dal v predal in bo počakala na naslednje leto, a mi ustvarjalni duh ni dal miru. Že nekaj dni pozneje smo se Čuki odpravili v studio k Alešu Zibelniku, kjer smo pesem posneli. Le pet dni za tem smo že bili na Krvavcu, kjer smo posneli videospot. Priznam, takšno pesem bi težko leto dni hranil v predalu,« pravi avtor Jože Potrebuješ, ki prizna, da si ob novem letu pogosto zada kakšno novoletno zaobljubo. O tem, kako dolgo se je drži, previdno molči.

Kako sta si zaljubljenca zadala novoletno zaobljubo, da bosta postala in ostala par, opevajo Čuki v novi pesmi. Žal se je, kot se pogosto zgodi, ta novoletna zaobljuba stopila kot snežinka na toplih dlaneh. Čuki so videospot posneli na Krvavcu, ki ga je letos že novembra pobelil sneg, zato je bila kulisa čudovita. Glavno vlogo v njem sta odigrala pevec Čukov Jernej Tozon ter Jožetova starejša hči Petra, ki je režiserju takoj 'padla v oči' zlasti zaradi svoje pričeske, saj je neverjetno podobna manekenki Kathy Hill, ki je v legendarni pesmi Last Christmas daljnega leta 1984 odigrala glavno vlogo s pevcem Georgeem Michaelom. Petra je z mlajšo sestro Evo v studiu zapela celo vse spremljevalne vokale. V videospotu Novoletna zaobljuba se spogleduje z Jernejem, povezovalni člen med njima je simpatični kuža, tri mesece star avstralski ovčar Tor, ki ga je za snemanje videospota posodil režiser Jaka Bizjak.

Snemalni dan so Čuki – Jože Potrebuješ, Jernej Tozon, Matjaž Končan in Miha Novak –​ sklenili v imenitni restavraciji DiVino v Kristalni palači, kjer so nazdravili s posebno penino Mare Santo, ki poldrugo leto zori v morju. Naj torej Novoletna zaobljuba Čukov vsem polepša praznične dni.

Videospot za Novoletno zaobljubo so Čuki s prijateljicami posneli na Krvavcu.

Čuki decembra običajno presenečajo.

Petra je res podobna Kathy Hill.