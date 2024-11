Članica znane slovenske skupine bo postala mamica (Suzy)

Tina Poljanšek je na glasbeni sceni znano ime, trenutno je članica skupine Chicas, pred tem je bila v ansamblu Navihanke in Prisrčniki. Še preden se je pridružila Maši Urankar Frece in Jasmini Kališnik, s katerima je bila skupaj že pri Navihankah, ter Hermini Matjašič Veber in Luciji Župevc, se je posvetila študiju. Pred šestimi leti je uspešno diplomirala na deželnem konservatoriju za glasbo v Celovcu, kjer si je kot glavni inštrument izbrala Steirische harmoniko, ki je podobna diatonični, a vendar drugačna, kot jo poznamo pri nas. »Postavitev tonov je nekoliko drugačna, prav tako ima več basov,« nam je razložila Tina, ki je kot stranski inštrument študija izbrala klasično kitaro.

Maja so se članice Chicas zbrale na poroki Hermine Matjašič Veber. FOTO: osebni arhiv

Letošnje leto je za Kamničanko, ki je že v mladih letih s harmoniko nastopala na raznih tekmovanjih, malce posebno. Lahko bi rekli prelomno. Spomladi je na natečaju Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva Biznis in PIP prejela nagrado za najbolj obetavno idejo, ko je predstavila diatonično harmoniko MATT, narejeno iz masivnega lipovega lesa. »Po večmesečnem izobraževanju na področju podjetništva sem sestavila res dober poslovni načrt s ciljnim tržiščem v Avstriji,« nam je povedala.

Za podjetniško idejo, harmoniko Matt, je dobila nagrado. FOTO: osebni arhiv

Zdaj je z javnostjo delila še eno veselo novico, in sicer da bo kmalu mamica. Kot nam je zaupala, njen dragi prihaja iz Notranjske, a ni glasbenik. »Njega že od mladih nog življenje vodi po športnih poteh. Čeprav ni iz mojega glasbenega 'foha', me pri glasbeno-poslovnih projektih vseskozi podpira, kar mi izredno veliko pomeni,« nam je zaupala in dodala, da se je vesele novičke, da bo postala mamica, razveselila poleti. »Ko sva izvedela, da bova zibala, sem bila ravno pred odhodom na nastop s Chicas. Bila sem vzhičena in presrečna, saj sva si starševstva oba zelo želela,« je razkrila.

V prostem času rada potuje. FOTO: osebni arhiv

Z dekleti iz skupine Chicas je odigrala celotno letošnjo poletno sezono veselic, na katerih so z dekleti poskrbele za vrhunski žur. »Vsaka je s svojim delom in karizmo dodala svojo piko na i. Da poiščemo zamenjavo zame in se sama začasno umaknem z odrov, sem se odločila septembra, ker se želim na materinstvo pripraviti v miru. Nočno življenje mi je namreč povzročalo dodatno utrujenost. Zelo sem vesela, da me je na harmoniki zamenjal mož naše kitaristke Lucije Alen Tilinger, izkušen harmonikar, sicer član skupine Plamenci. Z dekleti se že poznajo, tako da so se hitro in odlično ujeli tako glasbeno kot značajsko.«

Razkrila je še, da sta s svojim dragim trenutno v fazi selitve na Notranjsko. Že čez nekaj mesecev se jima bo pridružila dojenčica, njuna prvorojenka. »Res sem srečna in hvaležna,« nam je zaupala čustvena glasbenica, ki ji želimo vse dobro tudi v uredništvu revije Suzy.