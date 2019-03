RTV-jevec s sinovoma v službi

Novinar in voditelj Igor Pirkovič je tudi ponosni očka otrok iz različnih zakonov (nazadnje ima dva z Ano Tavčar Pirkovič), vendar se potomci med seboj dobro razumejo in vsake toliko radi pridejo z njim v službo. Dva smo ujeli, ko sta si z očetom ogledala Emo. »Z mano sta bila manjši Gaber in večji Matej, ki sta oba prvošolca. Gaber obiskuje prvi razred osnovne šole, Matej pa prvi razred srednje ekonomske. Po dolgem času sem vzel koga s sabo, saj se je obetala izvrstna vizualna predstava. In ni nam bilo žal. Dolgi televizijski hodniki omogočajo, da si lahko pretegneš noge, posebej zanimivo je bilo v zakulisju, kjer sta srečevala nastopajoče. Največ zanimanja pa je požel Smaal tokk, ki je nastopil v revijalnem delu,« razlaga ponosni očka, ki ga na Gabra in Evrosong veže še en spomin. »Ko se je natanko pred sedmimi leti rodil, sem iz porodnišnice odhitel na slovenski izbor za Emo in istega večera je zmagala Eva Boto z mojim besedilom in glasbo Vladimirja Graića,« pravi.