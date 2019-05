»Opogumil me je Miki«

Tanjin skok v Arnejevo naročje, ki je navdušil gledalce in sodnike.

Največji podpornik zadnje mesece je njen partner Miki.

»Vem, da bi ne glede

na vse

rešil situacijo.«

Energičnaje nedvomno dokazala, da si zasluži naziv najboljše plesalke na parketu šova Zvezde plešejo, kar je le še potrdila s skokom ob začetku plesa zin. Čeprav je svojo točko izvedla brezhibno, nam je Tanja zaupala, da se je skoka z odra v Arnejevo naročje bala.»Nisem bila sproščena, celo malo sem pogledovala nazaj, kje stoji Arnej, da se prepričam, da bom skočila v pravo smer. Ta skok smo namreč vadili na studijski vaji v sredo in petek,« pravi Tanja in doda, da ji verjetno ne bi uspelo, če je ne bi opogumil njen najdražji»Ključni trenutek za to, da sem na nastopu skočila tako lahkotno, pa je bil, ko me je Miki po ogledu generalke vprašal, ali me je strah. Rekel mi je, da sem videti, kot da bi me bilo, in da moram Arneju zaupati. Takrat sem dojela, da očitno to še ni to. Pa sem si rekla, da bom zvečer, ko bo šlo zares, to izvedla popolnoma sproščeno. In uspelo mi je,« ponosno pove in doda, da svojemu soplesalcu povsem zaupa.»Vem, da bi ne glede na vse rešil situacijo, zato mu bom pustila, da mi s svojimi odštekanimi idejami o raznih liftih in skokih še naprej pomaga premagovati strah pred višino,« je odločna simpatična pevka.