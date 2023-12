Cicibanček Luka Sešek: Nisem se še utegnil zaljubiti (Suzy)

Statistika njegovih letošnjih nastopov z Avseniki je osupljiva – 'oddelali' so več kot 170 koncertov po Evropi. Trenutno jim ploskajo po velikih dvoranah po Avstriji, novo leto bodo odštevali na Bledu.

Oder je njegov drugi dom

»Pri takem tempu res lahko pritrdim, da je oder moj drugi dom. Občinstvo na vsakem koncertu je navdušeno, jaz pa sem vesel, da se z vsemi člani skupine odlično razumemo, saj po toliko kilometrih in urah v avtomobilu tem za pogovore nikoli ne zmanjka,« pravi Luka, ki ne more verjeti, kako hitro mineva čas. Zato zdaj še toliko bolj ceni trenutke, ki jih preživi doma in z družino. »Nastopi in sobivanje z Avseniki so odlična šola za življenje, kako delati glasbo v tako velikem (evropskem) formatu, na velikih odrih in prostornih dvoranah. Res si nabiram nepozabne izkušnje in spomine,« pravi. Hvaležen je, da se mu je uspelo tako mlademu osamosvojiti in si splesti svoje gnezdo. Na svojem je že dobro leto, vendar zaradi zasedenosti ne utegne veliko uživati v domu.

Malo izbirčen

Ravno tako (še) nima časa za dekleta. »Saj dobim kopico lepih sporočil. Vsa preberem, na tista, ki so lepo napisana, tudi z veseljem odgovorim. Za zdaj se nisem utegnil zaljubiti, saj imam še zase bolj malo časa, kaj šele za dvojino. Verjamem in vem, da bo napočil čas za to. Priznam pa, da sem malo izbirčen. Predvsem me lahko osvoji dekle, ki je sproščeno, veselo in razume moj posel. Vseeno bi mi bilo všeč, da ne bi bila iz glasbenih voda,« razlaga glasbenik.

Resnično uživa na odru. Foto: Žan Zajc

Prazniki so čas še večje topline

Kljub natrpanemu urniku komaj čaka praznike. »Ko pomislim na praznične okrasitve naših mest, lahko povem, da smo Slovenci kar se tiče okraševanja in praznovanj, malo za časom. V tujini sem opazil, da je že dolgo vse okrašeno, mi smo malo bolj skromni. Tega sem vajen že od doma. Pri nas so bili prazniki predvsem čas še večje topline, povezanosti, zbiranja ob adventnem venčku, molitve za mizo, prepevanja božičnih pesmi. Seveda smo šli k maši, imeli skupno večerjo in uživali v lepem in dobrem družinskem vzdušju. Žal mi je, da zaradi natrpanega urnika vsega tega ne uživam v tolikšni meri, kot bi si želel,« pravi Luka, ki si kljub vsemu rad privošči nekaj praznovanja in druženja brez pravil.

Nastopi in sobivanje z Avseniki so odlična šola za življenje, pravi. Foto: Žan Zajc

Čar imajo tudi nabito polne trgovine, druženje s prijatelji, vonj po praznikih ... Ne postavlja si omejitev, temveč z veliko žlico uživa vse, kar lepega ponuja ta mesec.