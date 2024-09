Christopher Reeve: V čast Supermanu (Suzy)

Oktobra bo minilo deset let od smrti prvega Supermana Christopherja Reeva, ki je v filmu iz leta 1978 (in kar nekaj nadaljevanjih) upodobil superjunaka, s katerim je zaslovel.

V resnici so ga z njim tako povezovali, da je še danes najpogostejša (in neredko celo edina) vloga, po kateri igralca poznajo, čeprav je osvojil emmyja, bafto, grammyja in nagrado SAG. Prav ob žalostni obletnici v javnost prihaja dokumentarni film o njegovem življenju in predvsem nesreči, ki se mu je pripetila leta 1995, ko je padel s konja in si zdrobil dve vretenci ter poškodoval hrbtenjačo. Ostal je hrom od vratu navzdol in moral za dihanje uporabljati pomoč ventilatorja.

Dana in Christopher sta skupaj podpirala raziskave zdravljenja poškodb hrbtenjače, da bi pomagala drugim.

Reeve je bil sprva alergičen na konje, jezditi se je naučil leta 1985 za vlogo v filmu Ana Karenina. V konje se je zaljubil in začel celo tekmovati v preskakovanju ovir. Po poškodbi je ženi Dani dejal, da bi bilo morda bolje, če bi umrl, a se je odločil boriti zaradi otrok, ki so bili še mali in ga potrebovali. Žena je prevzela skrb zanj in ga skupaj z ekipo negovalk negovala vse do njegove smrti pri 52 letih, ko se je poslovil zaradi popuščanja srca. Naslednje leto so ji diagnosticirali raka na pljučih in dve leti za njim je umrla tudi ona.

Velik del življenja je posvetil dobrodelnosti in znanstvenim raziskavam, kar so poudarili tudi njegovi trije otroci Matthew, Alexandra

Igralec na konju maja 1995. Le nekaj dni pozneje je prišlo do tragične nesreče.

in, ki so sodelovali pri ustvarjanju dokumentarca. Njegova fundacija živi naprej, njegov duh ostaja z njo.

Matthew, Alexandra in Will s ponosom predstavljajo dokumentarni film Super/Man.