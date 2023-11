Če gobe ne poznamo stoodstotno, je ne damo v lonec (Suzy)

Z gobami je povezana, privlačile so jo že od otroštva. A gozdne vile, kakršna se zdi s svojo rusko kučmo in mačeto, morajo skozi temo, da se prebudijo njihove čarne sposobnosti. Njena je bil 12-letni beg po Evropi zaradi travmatičnega dogodka v osnovni šoli, ki ni dobil pravičnega sodnega epiloga. Vedno se je sicer znašla in premagala težke preizkušnje – in vedno jo je spremljala in podpirala narava. Danes proslavlja 18. leto od slovesa od odvisnosti od drog, je samohranilka in mama dveh hčerk, ki z njo delita nabiralniško in samooskrbno žilico ter navdušenje nad bogatim kraljestvom gliv. Nje...