Cavazza: Cerkniškega jezera ne damo (Suzy)

Sebastian Cavazza je velik ljubitelj narave, še posebno mu je pri srcu Cerkniško jezero, kjer ima družina Cavazza že dolga leta tudi svoj kotiček. Zdaj ima občina Cerknica načrt zgraditi novo stanovanjsko naselje na samem robu tega naravnega bisera. Ker je igralec lastnik hiše le streljaj od predvidenih gradenj, se je na spletne prijatelje obrnil s prošnjo, naj podpišejo peticijo. Kraški biser, ki je znan po svoji spreminjajoči se naravi, nudi dom številnim pticam in drugim živalim. Poleg tega je območje Lipsenj, kjer načrtujejo gradnjo 17 novih hiš, v zadnjih petnajstih letih najmanj dvakrat poplavilo, kar pomeni, da bi nove pozidave spremenile vodne tokove in ogrozile okoliške hiše. Igralec, ki prosti čas nadvse rad preživlja v okolju, kjer se lahko sprosti in si nabere novih moči, se po področju rad sprehaja s psi in partnerico Ajdo Smrekar, ki prav tako poziva, naj postavimo naravo pred dobiček. Peticijo lahko na spletu podpišete tudi vi.