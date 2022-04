Čas pritiskanja na rdeče gumbe: ustvarite harmonično energijo v življenju

Eris in Sonce se srečujeta vsako leto. V letu 2021 se je energija Eris aktivirala in dvignila na nove ravni, saj je že nekaj časa v kvadratu tudi s Plutonom, Hadom, gospodarjem podzemlja, zdaj pa jo bo še okrepila Sončeva energija. Tako Pluton kot tudi Eris sta močni energiji, ki lahko prineseta korenite spremembe in potrebo po dramatičnem prehodu v naših življenjih. Ker oba veljata za planeta višje zavesti in prebujanja, lahko sprožita tudi duhovna prebujenja in temno noč duše. Zdaj lahko to energijo uporabite tako, da stopite v svojo moč, bolj zaupate svojim instinktom in pogumno ukrepate, ...