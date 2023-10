Pred vstopom v zlato dobo se moramo osvoboditi svojih ujetosti, strahov, nepredelanih vsebin in vsega, kar nas omejuje, da bi se naša frekvenca zvišala. Zato imamo kolektivno občutek, da zunanja negativnost vedno bolj pritiska na nas in postaja svet vedno bolj nor, v resnici pa je to priložnost za rast in osvobajanje, pravita brat in sestra, ki želita s svojimi delavnicami ozavestiti in pomiriti ljudi, hkrati pa jim pokazati, kako se lahko čim bolj pripravijo na prihajajoče spremembe in si v stiski pomagajo sami. »V tem turbulentnem obdobju pojdimo vase, iz svoje cone udobja in začnimo vse po...